В России катаракта есть у порядка 2 млн человек

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Число пациентов с катарактой в России достигает 2 млн, общая заболеваемость составляет почти 1 700 случаев на 100 тыс. населения страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Катаракта является одной из основных причин слепоты в мире и распространенность продолжает расти, что делает ее актуальной проблемой для здравоохранения. Общая заболеваемость катарактой в России почти 1 700 случаев на 100 тыс. населения, т. е. совокупно с разными стадиями в нашей стране пациентов до 2 млн", - сказал Мурашко в своем выступлении на всероссийском научно-практическом конгрессе "Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии"

По его словам, в России ежегодно выполняется до 500 тыс. операций, связанных с катарактой, при этом до 150 тысяч из них выполняется в НМИЦ МНТК Микрохирургии глаза имени академика Федорова Минздрава России.