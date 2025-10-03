В школах Карелии усилят контроль после вспышки заболеваемости в Новой Вилге

Особое внимание уделят пищеблокам, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил руководителям муниципалитетов взять на контроль проведение противоэпидемиологических мероприятий в школах региона, уделив особое внимание пищеблокам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после массового заболевания учеников начальных классов в Новой Вилге.

"27 школьников начальных классов 2 октября были отправлены на амбулаторное лечение. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция <...>. В связи со случившимся прошу глав муниципалитетов взять на личный контроль проведение противоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях республики. Особое внимание уделить пищеблокам", - сказано в сообщении.

Парфенчиков добавил, что дети и их семьи находятся под наблюдением медиков, течение заболевания легкое. В Республиканскую инфекционную больницу доставлен один ребенок, его состояние ближе к удовлетворительному.

В пятницу Минздрав Карелии сообщил, что в Новой Вилге заболели 27 учеников начальных классов школы № 3. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ), Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. В целях профилактики всех учеников перевели на дистанционный режим обучения с 3 октября.