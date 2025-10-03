В Москве около 400 студентов примут участие в конкурсной программе форума "Наследие"

Участникам в составе междисциплинарных команд предстоит разработать концепцию реставрации и приспособления одного из объектов культурного наследия

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 400 студентов более чем из 30 высших учебных заведений примут участие в конкурсной программе восьмого молодежного форума по сохранению культурного наследия, который стартовал в столице, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Ключевая идея форума, организованного в партнерстве с ведущими вузами столицы, заключается в вовлечении молодежи с ее свежим взглядом и прогрессивными идеями в процесс сохранения памятников архитектуры и интеграции исторических памятников в жизнь современных мегаполисов. В этом году в конкурсной программе принимают участие около 400 студентов более чем из 30 высших учебных заведений. Всего же с 2018 года в конкурсной части форума было задействовано около 3 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Участникам конкурсной части форума предстоит в составе междисциплинарных команд разработать концепцию реставрации и приспособления одного из объектов культурного наследия. В этом году в качестве такого здания выбрали производственный корпус Московской шерстоткацкой мануфактуры на улице Петра Алексеева в Можайском районе Западного административного округа, памятник промышленной архитектуры XX века. Четырехэтажный производственный корпус, построенный в 1900 году по проекту архитектора Алексея Милюкова и дополненный в 1914 году пристройкой по проекту архитектора Андрея Фатова, - единственный сохранившийся до настоящего времени элемент комплекса застройки Московской шерстоткацкой мануфактуры.

Помогать ребятам будут реставраторы, архитекторы, сотрудники столичного департамента культурного наследия и представители столичных вузов. Студенты также будут посещать лекции, мастер-классы, получать консультации экспертов в области архитектуры, реставрации, урбанистики, истории, экономики, права, управления и социологии. Кроме того, они смогут встретиться с собственниками объектов культурного наследия, инвесторами, практикующими реставраторами, известными архитекторами и научными деятелями. Отдельный конкурс проектов в рамках форума пройдет для студентов из российских регионов, а также из других стран.

В числе вузов, учащиеся которых принимают участие в форуме, - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский архитектурный институт, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Завершится VIII молодежный форум "Наследие" городским фестивалем, который пройдет 22 ноября, отмечается на сайте информационного центра правительства Москвы.