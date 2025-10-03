Вологодский филиал Ярославского госмедуниверситета стал лидером по целевикам

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вологодский филиал Ярославского медицинского госуниверситета (ЯГМУ) стал первым в России по количеству набранных целевиков. Их большинство среди поступивших в 2025 году 77 студентов и 41 ординатора, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Вологодский филиал Ярославского медуниверситета стал первым в России по набору целевиков. В 2025 году в филиал поступили 77 студентов на специальность "Лечебное дело", большинство из них - по целевому договору от региона. В ординатуру зачислен 41 первокурсник, из них 28 - целевики, среди которых выпускники из Санкт-Петербурга, Ярославской, Архангельской, Ивановской областей и Карелии. Еще 30 ординаторов продолжают обучение на втором курсе", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, будущие врачи осваивают востребованные направления современной медицины - акушерство и гинекологию, анестезиологию-реаниматологию, кардиологию, неврологию, патологическую анатомию, педиатрию, психиатрию, общую врачебную практику (семейную медицину), онкологию, отоларингологию, терапию, хирургию.

Для учебного процесса закуплено современное оборудование на 205 млн рублей - это анатомический стол Пирогова, полный набор "пластинатов" по курсу анатомии, робот "Леонардо", манекены и тренажеры для отработки ключевых медицинских процедур - от реанимации и интубации до катетеризации и родовспоможения, а также специализированное оборудование - микроскопы, фотометры, лабораторные наборы. Студенты и ординаторы проходят обучение на базе областных детской и взрослой клинических больниц, где рядом с опытными наставниками закрепляют знания и приобретают навыки, необходимые для реальной врачебной практики, отметил губернатора.

В 2024 году студентам и ординаторам, обучающимся по целевому направлению, повысили стипендию - до 6 и 8 тыс. рублей соответственно. Ее предоставляют ежемесячно по проекту "Молодой специалист" губернаторской программы "Стратегия 2.0".