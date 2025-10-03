В "ЛизаАлерт" назвали основные причины гибели пропавших детей

По данным поисково-спасательного отряда, пропавшие в большинстве случаев погибают в результате выбора опасных мест для игр или прогулки по заброшенным местам

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пропавшие дети в большинстве случаев погибают в результате выбора опасных мест для игр или прогулки по заброшенным местам, нередки случаи переохлаждения. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", координатор поисков Григорий Сергеев.

"Если говорить про городские условия, угрозой может стать незнание определенных правил безопасности - несчастные случаи связаны с выбором опасных мест для игр, прогулками по заброшенным территориям, и в меньшей степени с криминальными событиями", - сказал Сергеев.

В частности, угрозой жизни для человека и конкретно для ребенка могут стать природно-климатические условия окружающей среды. "В данном случае причина гибели людей, независимо от возраста, единая - это переохлаждение. Люди, потерявшиеся или заблудившиеся на природе, не доживают также из-за обезвоживания, которое приводит к смерти, в особенности в южных регионах страны, где фиксируют очень высокие температуры", - пояснил он.

"Для большей части других регионов причиной смертности является переохлаждение", - заключил собеседник агентства.