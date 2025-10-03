Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

СФ предложил кабмину проработать дополнительные меры поддержки молодых матерей

Рекомендации подготовлены по итогам шестого Форума социальных инноваций регионов, который проходил в Москве с 11 по 13 сентября, отметила заместитель председателя палаты парламента Инна Святенко
Редакция сайта ТАСС
12:46

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству РФ проработать вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки женщин в возрасте до 25 лет, родивших двух и более детей. Об этом заявила заместитель председателя палаты парламента Инна Святенко.

Читайте также

Что нужно знать о пособиях для молодых матерей в 2025 году

По ее словам, рекомендации подготовлены по итогам шестого Форума социальных инноваций регионов, который проходил в Москве с 11 по 13 сентября 2025 года. Соответствующий документ, отметила она, подписан спикером СФ Валентиной Матвиенко и будет направлен в правительство, Госдуму, Минфин, Минтруда, Минобрнауки, Минпросвещения, Минцифры и Минэкономразвития.

"Правительству рекомендовано проработать вопрос об установлении дополнительных мер социальной поддержки женщин в возрасте до 25 лет, родивших двух и более детей, дополнительных мер на поддержку и развитие семейного предпринимательства, а также по обеспечению жильем молодых семей, многодетных семей и студенческих семей. Государственной думе рекомендуется ускорить рассмотрение десяти законопроектов", - сказала сенатор, слова которой приводит пресс-служба СФ.

Рекомендации по итогам форума, отметила Святенко, определяют первоочередные шаги на ближайшие годы - они направлены на совершенствование демографической политики в России, развитие системы здравоохранения, а также внедрение новых технологий в социальной сфере и цифровой трансформации.

Увеличение пособия беременным студенткам и аспиранткам

  

Россия