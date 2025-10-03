СФ предложил кабмину проработать дополнительные меры поддержки молодых матерей

Рекомендации подготовлены по итогам шестого Форума социальных инноваций регионов, который проходил в Москве с 11 по 13 сентября, отметила заместитель председателя палаты парламента Инна Святенко

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству РФ проработать вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки женщин в возрасте до 25 лет, родивших двух и более детей. Об этом заявила заместитель председателя палаты парламента Инна Святенко.

По ее словам, рекомендации подготовлены по итогам шестого Форума социальных инноваций регионов, который проходил в Москве с 11 по 13 сентября 2025 года. Соответствующий документ, отметила она, подписан спикером СФ Валентиной Матвиенко и будет направлен в правительство, Госдуму, Минфин, Минтруда, Минобрнауки, Минпросвещения, Минцифры и Минэкономразвития.

"Правительству рекомендовано проработать вопрос об установлении дополнительных мер социальной поддержки женщин в возрасте до 25 лет, родивших двух и более детей, дополнительных мер на поддержку и развитие семейного предпринимательства, а также по обеспечению жильем молодых семей, многодетных семей и студенческих семей. Государственной думе рекомендуется ускорить рассмотрение десяти законопроектов", - сказала сенатор, слова которой приводит пресс-служба СФ.

Рекомендации по итогам форума, отметила Святенко, определяют первоочередные шаги на ближайшие годы - они направлены на совершенствование демографической политики в России, развитие системы здравоохранения, а также внедрение новых технологий в социальной сфере и цифровой трансформации.