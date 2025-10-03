Путин: нужно помнить, что основы характера Героев России закладываются в семье

Президент РФ, говоря о педагогах, воспитавших героев страны, отметил, что их ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность отчизне

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Основы характера и мировоззрения Героев России закладываются в семьях, об этом нельзя забывать, заявил президент РФ Владимир Путин на награждении учителей и наставников Героев СВО.

Президент указал, что встреча проходит в преддверии Дня учителя, и, конечно, все чествуют педагогов, но он хотел бы сказать о другом. "Мы, безусловно, никогда не должны забывать и не забудем, что сами основы характера и мировоззрения наших героев были заложены в семьях их родителями. Низкий им поклон", - обратился Путин к участникам.

Говоря о педагогах, воспитавших героев страны, глава государства отметил, что их ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность отчизне. "В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая интересы, национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, суверенитет", - подчеркнул он.

Путин рассказал, что медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден учитель истории Ильинской школы Тюменской области Олег Плесовских. "Талантливый педагог, он оказал огромное и по-настоящему сильное влияние на мировоззрение своих учеников", - уточнил он.

Кавалером трех орденов Мужества стал Виктор Квасов, Героем России - Жумабай Раизов, продолжил президент. "Это высокое звание присуждено ему посмертно. Вечная память вашему воспитаннику, вечная память всем героям, которые отдали свои жизни, защищая Родину", - резюмировал Путин.