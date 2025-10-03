Путин убежден, что Герои России справятся с задачами и на гражданском поприще

Президент РФ вручил государственные награды наставников и учителей участников специальной военной операции

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Герои РФ и на гражданском поприще способны справиться с поставленными задачами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников специальной военной операции.

"Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами", - обратился глава государства к учителю тихвинской школы Ленинградской области Зое Никитиной.