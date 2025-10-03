Telegram оштрафовали за неисполнение обязанностей владельцем соцсети

Размер административного штрафа составил 7 млн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности компанию Telegram Messenger Inc. за неисполнение обязанностей как владельца социальной сети, оштрафовав на 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей", - отметили в суде.

Кроме этого, постановлениями суда на такую же сумму были оштрафованы Pinterest Inc. и Twitch Interactive, Inc., признанные виновными по аналогичной статье.