Путин осмотрел концертный комплекс "Сириус" с уникальной акустикой

Общая площадь здания составляет 48 942 м, оно насчитывает 11 этажей, а максимальная высота достигает 51 м

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел новый концертный комплекс "Сириус".

Этот центр мирового уровня с уникальной акустикой строился на федеральной территории Сириус с 2020 года. Общая площадь здания составляет 48 942 м, оно насчитывает 11 этажей, максимальная высота - 51 м. Акустические решения для комплекса разработал выдающийся специалист Ясухиса Тойота, разработавший концепты более 100 концертных площадок по всему миру, включая залы в Хельсинки, Гамбурге, Лос- Анджелесе, Санкт-Петербурге.

В центре созданы два концертных зала: Главный зал вместимостью 1,2 тыс. зрителей и Камерный на 500 мест. А также три репетиционных - для балета, оркестра и универсальный зал. Главный вестибюль площадью 1,7 тыс. кв м будет трансформироваться в музейно-выставочное пространство. Еще одна уникальная особенность концертного центра - его многофункциональность, позволяющая превратить театр оперы и балета в филармонию за 20 минут. Параметры главной сцены концертного центра подходят для всех видов исполнительских искусств.

Акустика

На создание идеальной акустики в Камерном и Главном залах концертного центра работает все, включая отделочные материалы. Именно от них во многом зависит качество звучания - в частности, требуется большое количество звукорассеивающих поверхностей. Поэтому стены залов - рельефные, отделанные панелями из гипса и массива древесины. Потолки выполнены из деревянных акустических реечных панелей.

Главный зал оборудован перемещаемой оркестровой раковиной, разработанной специально для концертного центра "Сириус". Инженерная конструкция служит для улучшения акустического фона зрительного зала. Благодаря ей звучание симфонической музыки будет максимально насыщенным и чистым. Оркестровая раковина концертного центра "Сириус" - цельная. В этом ее уникальность. Чаще всего в российских концертных залах используют сборно-разборные мобильные акустические раковины.

Репетиции и концерты

С 3 июня 2025 года в залах концертного центра проходят акустические репетиции ведущих симфонических коллективов страны. Так, первым 3 июня 2025 года в Камерном зале концертного центра репетировал Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО). Первая оркестровая репетиция на Главной сцене концертного центра "Сириус" состоялась 21 июля. Ее провел Юстус Франтц, дирижируя симфоническим оркестром "Филармония наций".

Первый публичный концерт на сцене Камерного зала состоялся 17 сентября. Молодые солисты Санкт-Петербургского дома музыки Федор Освер (гобой) и Александр Ключко (фортепиано) исполнили музыку Пуленка, Шумана, Даэлли, Рахманинова, Шопена.

Главный архитектор концертного центра "Сириус" - Андрей Литвинов.

3 октября 2025 года в главном зале КЦ "Сириус" состоится концерт, приуроченный ко Дню Учителя. Среди зрителей - педагоги "Сириуса" и приглашенные гости.