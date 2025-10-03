В Москве открылись новые образовательные курсы для ветеранов СВО

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что курсы разработаны исходя из запросов и интересов москвичей-ветеранов

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новые практико-ориентированные курсы запустили в Москве для ветеранов специальной военной операции. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве запустили новые короткие образовательные курсы для ветеранов специальной военной операции. Это 15 практико-ориентированных программ в очном и дистанционном форматах длительностью от 8 до 20 часов. При этом возраст и уровень образования не важны", - написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что курсы разработаны исходя из запросов и интересов москвичей - ветеранов СВО. Участники программ смогут освоить базовое техническое обслуживание автомобиля, лазерную резку на станках с программным управлением, 3D-печать, познакомиться с основами предпринимательства. Кроме того, для ветеранов доступно обучение сантехническим, слесарным, отделочным и столярным работам, ремонту холодильников.

Собянин уточнил, что записаться на курс можно через службу занятости Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. "После прохождения программ все участники получают сертификаты. Уверен, новые навыки помогут ветеранам СВО начать работать на себя или выйти на открытый рынок труда", - отметил градоначальник.

Мэр напомнил, что Москва постоянно оказывает поддержку участникам СВО и их семьям, в том числе по вопросам профессионального развития и трудоустройства.