Путин назвал силу России в ее самобытной и суверенной системе образования

Президент РФ напомнил, что в школе ковалась Победа

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Самобытная и суверенная система образования дает силу России. Это во все времена отмечали и противники страны, подчеркнул президент России Владимир Путин, награждая наставников бойцов СВО.

"Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования, - подчеркнул Путин. - И мы с вами хорошо знаем, еще во времена Великой Отечественной войны противник наш тогда тоже об этом вспоминал - с сожалением - и говорил, что Победа была добыта нашими учителями, ну, можно сказать, и духовным воспитанием".

"В школе ковалась Победа", - заключил президент.