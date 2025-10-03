В Москве выпустили 500 читательских билетов к 130-летию со дня рождения Есенина

Лимитированную серию ЕЧБ жители столицы смогут получить бесплатно в любой библиотеке сети "Мосразвитие"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лимитированная серия Единого читательского билета (ЕЧБ) с портретом Сергея Есенина появилась в столичных библиотеках 3 октября, в день 130-летия со дня рождения поэта. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры Москвы.

"Всего будет изготовлено 500 экземпляров, которые москвичи смогут получить бесплатно в любой библиотеке сети "Мосразвитие", - говорится в сообщении.

С помощью ЕЧБ москвичи могут брать книги в любой из более чем 400 библиотек города, а также пользоваться книгоматами, которые расположены в десяти парках столицы. В автоматических библиотеках представлен широкий выбор литературы для читателей разных возрастов.

В департаменте подчеркнули, что проект развивается стремительно: только в 2024 году горожанам выдали 157 126 ЕЧБ, а с января по сентябрь 2025 года оформили еще 130 724 карты. Ранее столица уже выпускала лимитированную серию ЕЧБ к 145-летию писателя Александра Грина, и она вызвала большой интерес у москвичей. "Юбилейный выпуск с изображением Есенина продолжает эту традицию литературных коллекционных серий и станет редким памятным символом юбилейного года", - заключается в сообщении.