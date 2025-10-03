Путин поздравил российских педагогов с предстоящим Днем учителя

Президент РФ отметил, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране, во все исторические эпохи вели Россию вперед

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с предстоящим профессиональным праздником - Днем учителя, который отмечается 5 октября.

"Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения, сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире, - сказал глава государства, награждая наставников бойцов СВО. - Поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником - с Днем учителя. А вас, уважаемые друзья, - с почетными наградами".

Президент подчеркнул, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране, во все исторические эпохи вели Россию вперед. "Служили нравственным маяком для целых поколений, воспитывали достойных учеников, которые одержали судьбоносные ратные победы, добивались выдающихся результатов в науке, в спорте, в искусстве", - указал он.