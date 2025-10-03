В Крыму прошла церемония прощания с главой совета депутатов Новой Каховки

Проститься с Владимиром Леонтьевым приехал глава Херсонщины Владимир Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с председателем совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимиром Леонтьевым, погибшим в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, прошла в соборе Александра Невского в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.

"Владимир Павлович запомнился мне очень цельным человеком. В нем чувствовалась военная косточка - он окончил военное училище еще в Советском Союзе. В нем была неистребимая любовь к нашей большой стране и, в частности, к своей малой родине. <...> Мы, конечно, потеряли настоящего бойца, настоящего патриота", - сказал журналистам после церемонии сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

Проститься с Леонтьевым приехал глава Херсонщины Владимир Сальдо, а также региональные и муниципальные политики, родные и друзья.

Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ - так, весной 2023 года его попытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества.