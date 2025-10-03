Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антирезусного иммуноглобулина

Иммуноглобулин распределяется по всем регионам, отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 3 октября. /ТАСС/. Антирезусный иммуноглобулин, применяемый для профилактики резус-конфликта у беременных, распределяется по всем регионам и "серьезного дефицита" препарата не наблюдается. Об этом ТАСС сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова в кулуарах Чебоксарского медицинского форума.

"На сегодняшний день все выглядит очень стабильно. Иммуноглобулин вводится в гражданский оборот, распределяется по всем субъектам", - отметила Самойлова.

Она уточнила, что ведомство отслеживает ситуацию по системе мониторинга движения лекарственных препаратов. "На сегодняшний день мы серьезного, скажем так, дефицита не видим", - добавила глава Росздравнадзора.

В конце 2024 года региональные Минздравы сообщали о дефиците антирезусного иммуноглобулина, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови. В июне 2025 года газета "Известия" написала, что данного препарата нет в продаже в аптеках большинства регионов и в государственных медучреждениях в ряде субъектов. В Росздравнадзоре тогда пояснили, что планируется ввести в гражданский оборот лекарственный препарат в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность. Кроме того, Минздрав России выдал разрешение на ввоз ампул препарата, произведенного в Белоруссии.