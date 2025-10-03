Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антирезусного иммуноглобулина

Иммуноглобулин распределяется по всем регионам, отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова
Редакция сайта ТАСС
14:48

ЧЕБОКСАРЫ, 3 октября. /ТАСС/. Антирезусный иммуноглобулин, применяемый для профилактики резус-конфликта у беременных, распределяется по всем регионам и "серьезного дефицита" препарата не наблюдается. Об этом ТАСС сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова в кулуарах Чебоксарского медицинского форума.

"На сегодняшний день все выглядит очень стабильно. Иммуноглобулин вводится в гражданский оборот, распределяется по всем субъектам", - отметила Самойлова.

Она уточнила, что ведомство отслеживает ситуацию по системе мониторинга движения лекарственных препаратов. "На сегодняшний день мы серьезного, скажем так, дефицита не видим", - добавила глава Росздравнадзора.

В конце 2024 года региональные Минздравы сообщали о дефиците антирезусного иммуноглобулина, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови. В июне 2025 года газета "Известия" написала, что данного препарата нет в продаже в аптеках большинства регионов и в государственных медучреждениях в ряде субъектов. В Росздравнадзоре тогда пояснили, что планируется ввести в гражданский оборот лекарственный препарат в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность. Кроме того, Минздрав России выдал разрешение на ввоз ампул препарата, произведенного в Белоруссии. 

Россия