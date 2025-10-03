В Петербурге ремонт Дворцового моста завершили раньше срока

В зоне разводных пролетов на участке в 120 кв. м уложили литой асфальтобетон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Ремонт Дворцового моста завершился на полторы недели раньше запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

"На полторы недели раньше запланированного срока завершился ремонт Дворцового моста. Обновлено дорожное покрытие на площади более 5,8 тыс. кв. м", - указывается в сообщении.

В зоне разводных пролетов на участке в 120 кв м уложили литой асфальтобетон, предназначенный для равномерного распределения нагрузок на крылья моста. Также на проезжей части, на продольных и поперечных швах, устроена битумно-полимерная лента. Эта лента служит для герметизации соединений и швов, обеспечивая долговечное и плотное прилегание различных участков покрытия.

"Завершить ремонтные работы на Дворцовом мосту значительно раньше намеченного срока удалось благодаря слаженной работе наших дорожников и благоприятным погодным условиям", - приводятся слова губернатора города Александра Беглова.

Для минимизации неудобств жителей и гостей города ремонтные работы выполнялись поэтапно, без полного закрытия движения. В течение всего периода ремонта сохранялось по две полосы для автомобилей в каждом направлении. Ограничений для пешеходов не вводилось.

В 2025 году в Санкт-Петербурге уже завершены ремонтные работы на Троицком и Благовещенском мостах. Кроме того, было обновлено покрытие на Аничковом, Казанском и Зеленом мостах.