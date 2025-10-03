В Пскове уничтожат экстремистскую книгу "Сатанинская библия"

Гражданин России пытался ввезти в страну это издание из Эстонии

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Пскове вынес постановление об уничтожении книги "Сатанинская библия", которая признана экстремистской литературой. Гражданин России пытался ввезти в страну это издание из Эстонии, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.3 и ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, в отношении гражданина РФ в связи с перемещением им при пересечении границы через МАПП "Куничина Гора" Псковской таможни из Эстонии в Россию в сопровождаемом багаже, среди личных вещей, незадекларированного товара, а именно: книги "The Satanic Bible, Anton Szandor LaVey" ("Сатанинская библия"), признанной экстремистской литературой. <..> Судом постановлено изъять из незаконного оборота и уничтожить экстремистскую литературу", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении подобной литературы применяются запреты и ограничения, установленные международным договором государств - членов Таможенного союза. "Гражданину назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей без конфискации товара, являющегося предметом административного правонарушения. В соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" на территории РФ запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения", - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года ТАСС сообщал о том, что суд в Санкт-Петербурге признал книгу "Сатанинская библия" экстремистской и запрещенной к распространению на территории РФ. Административный истец, заместитель прокурора Ленинградской области, указывал, что в интернете размещена книга "Сатанинская библия", изданная в неустановленное время в электронном формате под авторством Антона Шандора ЛаВей. Согласно выводам экспертов, в книге есть сюжет, содержание которого заключается в пропаганде религиозной контркультурной системы, основанной на идеях деструкции, ненависти и насилия, отвержения традиционных для российского общества ценностей, пропаганде для формирования негативного отношения к традиционным для России конфессиям.