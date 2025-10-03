Путин поздравил "Сириус" с 10-летием

Президент РФ выступил с речью на концерте

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием "Сириуса" всех, кто приложил усилия для его появления. Глава государства выступил с речью на концерте по случаю круглой даты.

"От всей души поздравляю с юбилеем "Сириуса" всех замечательных людей, которые стояли у его истоков, кто все эти годы посвящал себя подрастающему поколению и сейчас кропотливо, бережно помогает раскрываться юным талантам нашей страны. Это выдающиеся педагоги, ученые, музыканты, тренеры, сотрудники региональных центров поиска и поддержки одаренных детей. Это, конечно же, работники и члены попечительского совета фонда "Талант и успех" и его бессменный руководитель Елена Владимировна Шмелева", - сказал глава государства.

Самые теплые слова он адресовал ребятам, которые прошли школу "Сириуса". "С учащимися, которые приехали на его первые образовательные смены, мы встречались как раз 10 лет назад, - напомнил Путин. - Вместе тогда ставили цели, говорили о будущем. И сейчас ребятам, которые участвовали в том разговоре в 2015 году, чуть больше 25 лет".

А выпускники последующих программ "Сириуса", продолжил президент, еще моложе, но среди них уже есть обладатели спортивных титулов и наград по фигурному катанию, хоккею, шахматам, лауреаты авторитетных конкурсов в сфере культуры и искусства, артисты Большого, Мариинского, других театров страны.

В 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи был открыт образовательный центр "Сириус". Он создан по инициативе Путина и находится под его патронажем. В июле 2019 года фонд "Талант и успех" учредил Научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа.