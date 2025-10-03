Дептранс Москвы: стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 13 октября

Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новый тариф с 13 октября начнет действовать на Московском скоростном диаметре (МСД) в будни в часы пиковой загруженности. Стоимость проезда по одному участку составит 10 рублей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 13 октября 2025 года на 3 рубля (с 7 до 10 рублей за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00", - говорится в сообщении. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда - 950 рублей - не изменится", - говорится в сообщении.

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Так, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы.

Московский скоростной диаметр - самый протяженный в России скоростной диаметр, его длина 68 км. МСД соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области. На диаметре расположены удобные транспортные развязки, которые обеспечивают разгрузку Садового кольца, ТТК и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн москвичей.

Последний раз тариф на проезд по МСД проиндексировали 20 мая текущего года. Штраф за неоплату проезда по МСД для легковых авто составляет: 3 тыс. рублей - для физлиц, 10 тыс. рублей - для юрлиц. Для грузовиков и автобусов: 5 тыс. рублей - для физлиц, 15 тыс. рублей - для юрлиц.