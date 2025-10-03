На Ямале расширили меры соцподдержки для участников СВО и их семей

Ежемесячные денежные выплаты будут предоставляться без необходимости подавать заявления

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Региональные меры поддержки для участников СВО и их семей расширили в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Для участников спецоперации и их семей улучшили предоставление мер соцподдержки. <…> В следующем году рассчитывать на электронный сертификат для школьников смогут также дети участников СВО, призванных из Донецкой и Луганской Народных Республик до официального вхождения этих территорий в состав РФ. <…> Вводится автоматический порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО. Так, ежемесячные денежные выплаты и материальная помощь ко Дню защитника Отечества будут предоставляться без необходимости подавать заявления", - говорится в сообщении.

Теперь единовременную выплату в связи с гибелью военнослужащего сможет получить и гражданская жена погибшего при условии подтверждения в судебном порядке совместного проживания с ним и при наличии совместных несовершеннолетних детей. Кроме того, несовершеннолетним детям бойцов спецоперации сохранили бесплатный проезд в городском транспорте в летний период. Право на бесплатный проезд предоставили и тем, кто старше 18, но только окончил школу - это учитывает переходный период между завершением обучения и началом нового учебного года.

На Ямале действует около 70 мер соцподдержки участников СВО и их семей. Также в регионе запущен навигатор, разработанный Координационным центром Ямала совместно с отраслевыми органами власти, который содержит все региональные меры поддержки для участников СВО и их семей.