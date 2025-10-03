Участники заезда центра "Шум" проработали взаимодействие добровольчества и медиа

Достигнута главная цель программы - "формировании профессионального сообщества, способного транслировать общие ценности", отметили в пресс-службе Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Концепции медиапроектов, которые будут использованы для дальнейшего развития коммуникационных практик внутри экосистемы "Добро.рф", созданы участниками образовательного заезда "Медиа о важном", организованного Центром развития молодежных медиа "Шум" и экосистемой "Добро.рф". Он прошел на базе образовательно-досугового центра в поселке Донское под Калининградом, объединив 80 участников из 40 регионов страны - специалистов, работающих в сфере коммуникаций, журналистики и продвижения добровольческих практик, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Итогом трехдневного заезда стали готовые концепции медиапроектов, которые будут использованы для дальнейшего развития коммуникационных практик внутри экосистемы "Добро.рф". Среди них четыре стратегии создания ценностного контента и проект запуска сети "Медиаклиник Добро.рф" как центра методической и информационной поддержки региональных инициатив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнута главная цель заезда - "формировании профессионального сообщества, способного транслировать общие ценности, выстраивать единые стандарты информационной работы и создавать устойчивую систему взаимодействия медиа в сфере добровольчества".

"Сегодня медиа перестают быть лишь каналом передачи информации - они становятся пространством, где рождается диалог, формируется доверие и создается ценностное единство. Мы видим, что именно через язык медиа молодые люди учатся не только рассказывать истории, но и транслировать смыслы, из которых складывается общество будущего. В условиях, когда медиапространство нуждается в единой опоре, такие заезды играют особую роль: они объединяют опыт разных регионов, создают общее поле смыслов и помогают формировать проекты, актуальные для всей страны", - констатировала руководитель Центра развития молодежных медиа "Шум" Татьяна Мандрыкина.

По оценке министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич, добровольчество и медиа сегодня тесно связаны, именно так добровольческие инициативы становятся видимыми и вдохновляют миллионы молодых людей. "Важно понимать, что медиа не просто транслируют информацию, они создают культуру участия, формируют ценностную основу для общества. Образовательный заезд "Медиа о важном" стал ярким примером того, как медиаинструменты и волонтерское движение могут работать в синергии", - отметила она.

В течение трех дней участники заезда погружались в насыщенную образовательную программу, включающую лекции, практические занятия, проектную работу в группах и открытые дискуссии от экспертов - лидеров и практиков медиасферы. Важное место в программе занимала совместная работа. Участники были разделены на четыре проектные команды по направлениям: "Милосердие", "Созидание", "Ответственность", "#Мывместе". В процессе участники учились формировать драматургию контента, подбирать форматы и каналы распространения, а также находить баланс между профессиональными стандартами и эмоциональным вовлечением аудитории.

О проекте

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" и правительства Калининградской области. Партнер-соорганизатор программы платформа "Добро.рф".

Центр развития молодежных медиа "Шум" был открыт 4 апреля 2024 года. Ключевые проекты центра - Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум" платформы "Росмолодежь. Форумы" и одноименная Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики.

