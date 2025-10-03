В Дербенте учредили премию в размере 1 млн рублей для педагогов

Критерии и порядок вручения премии должно определить педагогическое сообщество города

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Дербента для лучших педагогов учредили премию главы города в размере 1 млн рублей. Первая награда будет вручена в 2026 году, сообщил ТАСС помощник главы Дербента Тельман Раджабов.

"Ханлар Пашабеков [мэр Дербента] объявил об учреждении премии главы города для лучших педагогов общим фондом в размере 1 млн рублей. Первая награда будет вручена уже в следующем году в рамках празднования Дня учителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, критерии и порядок вручения премии должно определить педагогическое сообщество города.

"Главой города принято решение, что учителя сами выберут, кто получит премию. Это может быть как один педагог, так и несколько, в зависимости от их предпочтений. Премия будет присуждена на основе их объективного мнения", - добавил Раджабов.