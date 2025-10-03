РАО: в России почти 90% детей до пяти лет активно используют гаджеты

Медиасреда сегодня требует осознанного и критического подхода, отметила президент академии Ольга Васильева

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Активными пользователями электронных гаджетов в России являются почти 90% детей в возрасте пяти лет. Об этом сообщила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, призвав обучать детей и подростков основам медиабезопасности.

"Почти 90% пятилетних детей сегодня активно пользуются гаджетами. Наша общая задача - сделать так, чтобы путешествие в медиамир стало грамотным и безопасным. <…> Мы должны учить детей медиабезопасности - и школьников, и дошколят", - сказала Васильева, выступая на второй Всероссийской научно-практической конференции медиапедагогов.

Она указала на то, что медиасреда сегодня требует осознанного и критического подхода, так как распространение цифровых технологий сопряжено с такими вызовами, как манипуляция сознанием людей и мошенничество.

"Именно школа и вы, дорогие учителя, помогаете молодому поколению не потеряться в этом бурном потоке. Борьба за умы начинается с детского сада и школы. Мы должны быть на передовой, вооруженными передовыми знаниями и методиками. Нам есть на что опереться, так как Россия - страна с богатейшими медиатрадициями", - заключила она.

Вторая всероссийская научно-практическая конференция медиапедагогов с участием преподавателей и исследователей из разных регионов РФ проходит 3-4 октября на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАО, Союза журналистов России и Санкт-Петербургского государственного университета.