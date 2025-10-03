Цивилева: география Кубка защитников Отечества значительно расширяется

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. География Кубка защитников Отечества, в котором принимают участие ветераны СВО с тяжелыми ранениями, в последнее время значительно расширилась, в регионах России есть большой запрос на проведение таких соревнований. Об этом заявила в ходе открытия этапа кубка в Нальчике статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Сейчас большой запрос на проведение региональных и даже муниципальных соревнований "Кубок защитника Отечества", и мы его всецело поддерживаем. Такой подход не только способствует развитию физической формы ветеранов, но и стимулирует их социальную активность, укрепляет чувство единства, формирует мощную платформу для обмена опытом и популяризации здорового образа жизни",- сказала Цивилева.

По ее словам, своим примером ветераны СВО показывают, что даже после тяжелых ранений "можно жить активно, покорять новые вершины, в том числе в спорте".

Ранее сообщалось, что в Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Республики, состоялась торжественная церемония открытия межрегионального Кубка защитников Отечества. Соревнования пройдут с 3 по 5 октября, в них принимают участие около 70 ветеранов специальной военной операции из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Организаторы турнира - Государственный фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России, правительство Кабардино-Балкарской Республики.