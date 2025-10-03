В Дагестане родственникам погибшего участника СВО вручили орден Мужества

Глава города Корголи Корголиев передал награду жене военного

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Родственникам погибшего участника специальной военной операции Умара Газиева, вручили орден Мужества в дагестанском Хасавюрте. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Глава города Корголи Корголиев передал орден Мужества жене погибшего участника СВО Умара Газиева", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мэр города поинтересовался текущим положением дел у жены военнослужащего. "Власти города при необходимости окажут помощь в трудоустройстве, а в случае возникновения любых проблем, семья может напрямую обращаться к нему. Забота о родных и близких участников специальной военной операции является приоритетной городских властей", - добавили в администрации Хасавюрта.