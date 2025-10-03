На Украине более 80% опрошенных граждан не доверяют политическим партиям

Власти в целом не доверяют 56,8%, правительству Украины - 70,2%, Верховной раде - 76,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 80% граждан не доверяют действующим политическим партиям на Украине. Об этом свидетельствует данные соцопроса, опубликованные Центром экономических и политических исследований имени Разумкова.

По его данным, политическим партиям полностью не доверяют 34,3% опрошенных, скорее не доверяют - 46,4%. Власти в целом не доверяют 56,8%, правительству Украины - 70,2%, Верховной раде - 76,7%.

Опрос проводился с 12 по 17 сентября 2025 года методом личного интервью на территории, подконтрольной Киеву. В нем приняли участие 1 210 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность приблизительно равна 2,9%.

Верховная рада девятого созыва продолжает работу сверх срока, так как очередные парламентские выборы не прошли на Украине в назначенное законом время. Власти объяснили это военным положением. Очередные парламентские выборы должны были пройти в стране в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года.

В этой ситуации в стране периодически поднимается вопрос легитимности действующей власти. Многие эксперты отмечают, что в случае введения военного положения продлеваются полномочия только Верховной рады, но не главы государства. Владимир Зеленский, чьи полномочия по конституции истекли более года назад - 20 мая 2024 года, неоднократно утверждал, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".