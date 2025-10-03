В Донецке отремонтируют подающую тепло в жилые дома котельную

Бригада из Москвы должна завершить работы к началу отопительного сезона

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Бригада рабочих из Москвы к отопительному сезону отремонтирует котельную в Пролетарском районе Донецка, которая подает тепло на 38 объектов, в том числе в жилые дома и больницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Капитально ремонтируем котельную в Пролетарском районе Донецка. Котельная подает тепло в 38 объектов. Среди них - жилые дома и социальная инфраструктура, в том числе больница. Четыре котла из десяти - в неудовлетворительном состоянии, ремонтируем их. Бригада из региона-шефа Москвы должна завершить работы к началу отопительного сезона", - написал Пушилин.

Он добавил, что подключение абонентов к теплу в городе будет происходить поэтапно, проверяется и ремонтируется оборудование, система заполняется водой.

"Вода критически важна для безаварийного отопительного сезона, а ее в республике из-за блокады недостаточно. Запустили круглосуточную горячую линию "Донбасстеплоэнерго" для ответов на вопросы жителей и приема обращений. Звонки принимаются по короткому номеру 512. Дорогие жители, рассчитываю на вашу ответственность. Призываю не сливать воду с теплоносителей. Это может привести к остановке котельной, замораживанию коммунальных систем и отсутствию отопления в квартирах", - отметил он.