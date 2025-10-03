Омбудсмен Морозова: Киев целенаправленно убивает тех, кто улучшает жизнь Новороссии

Уполномоченный по правам человека в ДНР прокомментировала гибель председателя совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Убийства мирных жителей воссоединенных с РФ регионов, включая налаживающих мирную жизнь политиков, стало устоявшейся практикой киевского режима, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, комментируя гибель председателя совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева, с которым простились сегодня.

Читайте также

Что известно о гибели председателя Совета депутатов Новой Каховки при атаке ВСУ

"Целенаправленные и циничные убийства мирных жителей новых регионов, чья деятельность направлена на созидание и улучшение экономической и гуманитарной обстановки - это не новая практика, а устоявшаяся тенденция, хорошо знакомая Донбассу еще во время действия Минских соглашений. Тогда Киев, наплевав на все мирные договоренности, на регулярной основе совершал теракты против жителей ДНР под молчание и бездействие международных, в том числе правозащитных организаций", - сказала Морозова.

Она добавила, что терроризм является единственным инструментом контроля Киева над лишенным основополагающих прав населением Украины, но он давно вышел за пределы этой страны. "Всему рано или поздно приходит конец. Наши защитники сражаются и ежедневно уверенно приближают победу, в том числе для того, чтобы этот мир стал безопасным, основанным на человеческих правах и справедливым для всех. В этом новом мире каждый, ответственный за преступления против гражданского населения, будет нести полную ответственность и получать заслуженное наказание", - заключила собеседница агентства.

Владимир Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ - весной 2023 года его попытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества. Погиб в результате атаки дрона "Баба-яга" в Новой Каховке. Церемония прощания прошла сегодня в Симферополе.