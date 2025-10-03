Собянин назвал московских педагогов гордостью столицы

Мэр столицы также поздравил преподавателей с победой во всероссийских профессиональных конкурсах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с победой во всероссийских профессиональных конкурсах.

"Поздравляю московских педагогов с победой во всероссийских профессиональных конкурсах! <...> Дорогие педагоги, вы - гордость Москвы. Я уверен, что ваши воспитанники получают лучший старт в жизнь", - написал мэр в своем канале в Мах.

Так, лучшим воспитателем России стала Елизавета Богатырева, работающая в детском саду школы № 236 им. Героя Советского Союза Г. И. Щедрина. На всероссийском конкурсе она представила авторскую разработку - "Альбом эмоций книжных героев", который помогает малышам разбираться в эмоциях и мотивах поведения персонажей.

Абсолютным победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России - 2025" в номинации "Дефектолог года" признана Анна Александрова из школы № 1542. В рамках конкурса она представила свои алгоритмы и наглядные пособия по математике для школьников с особыми возможностями здоровья.