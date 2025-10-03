В Красноярск готовится отправиться дополнительная команда поисковиков-добровольцев

Штаб работает в круглосуточном режиме, отметил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Дополнительную команду поисковиков-добровольцев готовят в Москве для отправки в Красноярский край на поиски пропавшей семьи туристов с ребенком. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", координатор поисков Григорий Сергеев.

"Мы делаем все возможное. Штаб работает в круглосуточном режиме, поисковики работают в круглосуточном режиме. Сейчас мы собираем классную команду из Москвы, которая поедет в усиление и на помощь ребятам", - сказал Сергеев.

По предварительным данным, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились без проводника в туристический поход в урочище "Буратинко" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. В поисках пропавших принимают участие около 200 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По факту безвестного исчезновения туристов Уярский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.