В Крыму представили инклюзивную этническую одежду

Дизайнеры и модельеры сшили изделия с учетом пожеланий людей с инвалидностью

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Крымские дизайнеры представили инклюзивную одежду с этническими аксессуарами, показ прошел на Бельбекской ярмарке в Крыму, сообщили организаторы этнопроекта "Мода народов Крыма". Модельеры создали свои изделия, завершив курс повышения квалификации по пошиву адаптивной одежды.

"Десять крымских дизайнеров и модельеров сшили по два изделия с учетом пожеланий людей с инвалидностью. Также вещи дополнили этническими аксессуарами. Одежда создана по итогам участия в курсе повышения квалификации по пошиву адаптивной одежды. Показ прошел в рамках этнопроекта "Мода народов Крыма" на Бельбекской ярмарке", - рассказали организаторы.

Как отметила организатор курса, руководитель Центра инноваций социальной сферы Екатерина Савичева, которую цитируют организаторы, дизайнеры создавали одежду совместно с людьми с инвалидностью и учитывали пожелания каждого из них. По ее словам, у модельеров получились современные модели, определяющие "вектор социализации людей с инвалидностью в Крыму".

Организаторы уточнили, что в центре "Мой бизнес" пройдут еще два курса, где швеи создадут одежду для людей на инвалидных колясках и детей с инвалидностью или ментальными нарушениями здоровья. Предприниматели получают поддержку по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".