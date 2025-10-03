В Приэльбрусье отремонтировали дорогу к нейтринной обсерватории

Работы провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Дорогу к Баксанской нейтринной обсерватории, которая ведет к социальным объектам высокогорного поселка, отремонтировали в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в администрации главы КБР.

"В Эльбрусском районе завершили капитальный ремонт дороги, ведущей к Баксанской нейтринной обсерватории. Обновленный участок протянулся на 1,5 км по улице Губасанты. Уложен новый асфальт, обустроены освещение, тротуары и элементы безопасности. Дорога обеспечивает не только комфортный и безопасный проезд к научному объекту, но и значительно облегчает жизнь сотням жителей поселка, ежедневно пользующихся этим маршрутом. Рядом расположены медпункт, пожарная часть и жилые кварталы", - говорится в сообщении.

Работы провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Баксанская нейтринная обсерватория - одна из двух действующих в мире крупномасштабных подземных лабораторий. Ее главное предназначение - исследования на стыке фундаментальной физики, астрофизики и геофизики. В 2022 году обсерватория отметила 55-летний юбилей.