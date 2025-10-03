На Кубе открылась фотовыставка "Мариуполь 2022 - 2025"

Фотографий рассказывают об изменениях, которые происходят в новых регионах, рассказали в посольстве России в Гаване

© Ирина Шаталова/ ТАСС

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Мариуполь 2022 - 2025", рассказывающая о жизни этого города, открылась в пятницу в генеральном консульстве России в Гаване, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказали в посольстве РФ, экспозиция подготовлена редактором журнала "Новые регионы России", членом Союза журналистов РФ Сергеем Венявским. Несколько фотографий "рассказывают о тех реальных изменениях к лучшему, которые день за днем происходят в новых регионах России с момента их вхождения в состав нашей страны, о том, как усилиями огромного числа людей Мариуполь и другие города возвращаются к нормальной жизни", отметили в диппредставительстве.

Организаторами выставки выступили генконсульство, посольство РФ и представительство Россотрудничества на Кубе.