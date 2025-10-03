Некоторые пенсионеры уже в конце декабря получат пенсию за январь на 7,6% выше

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Некоторые пенсионеры досрочно получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь уже в конце декабря этого года. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что в проект бюджета на 2026 год заложена индексация страховых пенсий не с 1 февраля, как планировалось изначально, а с 1 января. Увеличение составит 7,6%.

"Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию", - сказал Нилов.

Новогодние праздники в 2026 году продлятся по 11 января включительно, таким образом, пенсия за январь будет досрочно перечислена в декабре 2025 года тем пенсионерам, кто должен ее получить в эти даты.

Нилов назвал правильным решение правительства о переносе на 1 января даты индексации пенсий.

Ранее планировалось, что в 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды: в феврале - на уровень инфляции и в апреле - по уровню роста доходов Социального фонда России. В проекте бюджета двухэтапная индексация пенсий приостановлена до 2027 года, единственная индексация - с 1 января - будет сразу выше уровня инфляции.