МВД: мошенники создали в Telegram бот, имитирующий "Госуслуги"

Злоумышленники крадут деньги у россиян, пользуясь предлогами об "оцифровке архива" и "доступе преступников к счету"

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мошенники стали похищать деньги у россиян через Telegram-бот, имитирующий официальную форму портала "Госуслуги". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на запрос агентства.

"Злоумышленниками используется предлог "оцифровка архива" и Telegram-бот, имитирующий официальную форму портала "Госуслуги", - сказали в пресс-центре.

В МВД в качестве примера рассказали, что в полицию с заявлением обратился молодой человек, которого добавили в группу РАНХиГС в мессенджере, где он увидел сообщение от своего руководителя, в котором говорилось о необходимости завершить оцифровку архива. "Под предлогом исполнения рекомендаций Минцифры неустановленные лица потребовали воспользоваться "официальным" Telegram-ботом портала "Госуслуги", - пояснили в ведомстве.

Когда молодой человек перешел по предложенной ссылке и подтвердил свой номер телефона, ему пришел код, который он отправил в чат. Позднее ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что к его данным получили доступ преступники и в личном кабинете оформлена генеральная доверенность. В дальнейшем, действуя от имени правоохранительных органов, злоумышленники убедили потерпевшего перевести средства на "безопасный счет".