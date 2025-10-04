СРЗП призывает предоставить дополнительный отпуск родителям ребенка-инвалида

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" будет добиваться поддержки инициативы о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска обоим родителям ребенка-инвалида. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

"В августе парламентская фракция "Справедливая Россия - За правду" направила официальное обращение в Министерство труда и социальной защиты с предложением рассмотреть вопрос о внесении поправок в Трудовой кодекс. Мы предлагали сделать так, чтобы оба родителя, занимающихся воспитанием ребенка-инвалида, могли брать ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в удобное для них время для ухода за детьми. <…> Мы будем добиваться решения этого вопроса", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что министерство не поддержало предложение партии. При этом, считает депутат, принятие этого предложения улучшит условия реабилитации детей-инвалидов.