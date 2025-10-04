Минпросвещения: дети мигрантов могут пересдать тест по русскому языку
Редакция сайта ТАСС
05:04
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предоставляет все возможности для пересдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку. Об этом ТАСС сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены из-за отсутствия положительного результата тестирования на знание русского языка.
"Для тех, кто не прошел тестирование, есть возможности изучить русский язык. Для того, чтобы учиться в школе, необходимо знать русский язык. В этих целях созданы условия для обучения и есть возможность и научиться русскому языку, и пройти тестирование повторно", - сказал он.