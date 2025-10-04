В Запорожской области солнечные станции сгенерировали 632 млн кВт⋅ч энергии

Всего в регионе 12 солнечных электростанций

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Солнечные электростанции в Запорожской области выработали более 600 млн кВт⋅ч энергии. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель министра энергетики региона Алексей Москаленко.

"11 солнечных станций имеют общую установленную мощность более 150 мегаватт. Это серьезная цифра. Они сгенерировали на сегодняшний день 632 миллиона киловатт-часов электрической энергии", - сказал Алексей Москаленко.

Всего в области 12 солнечных электростанций, но 1 находится близко к линии боевого соприкосновения и не работает из-за постоянных обстрелов.