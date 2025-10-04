Торговые центры Саньи набирают популярность у российских туристов

В торговых центрах города повсюду можно увидеть вывески на различных языках, включая русский

Редакция сайта ТАСС

ХАЙКОУ /Китай/, 4 октября. /ТАСС/. Торговые центры Саньи в южной провинции Хайнань становятся все более популярными у российских туристов. Об этом сообщает информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

Город Санья, славящийся своими живописными пляжами, всегда привлекал большое количество российских туристов, которые все чаще стали совмещать традиционный пляжный отдых с шопингом. Во многих торговых центрах города часто можно встретить иностранных туристов, которых привлекает широкий выбор брендов, комфортная обстановка и удобные способы оплаты.

"Моей супруге нравится ходить по магазинам. Торговые центры в Санье соответствуют ее предпочтениям, она здесь нашла много любимых брендов одежды", - приводит портал слова российского туриста по имени Олег, который вместе с женой посетил торговый центр Joy City.

К удобству иностранных туристов в торговых центрах города повсюду можно увидеть вывески на различных языках, включая русский, которые помогают ориентироваться и находить нужные услуги. Кроме того, как пишет портал на примере торгового центра Joy City, есть пункты обмена валюты, а также внедрена услуга цифровых платежей Alipay+.

"С момента своего открытия 1 октября прошлого года наш магазин посетило более 150 тыс. иностранных туристов, что составляет 60% от общего числа посетителей", - рассказала Хэ Сянсюе, заместитель директора магазина New Balance в Joy City. Специально для российских гостей в нем были установлены двуязычные вывески на китайском и русском языках, а сотрудники могут общаться также на русском языке.

Местными властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко называют "Восточными Гавайями": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.