В Пансионе воспитанниц Минобороны России открыли Дом творчества

Строители сохранили исторический облик здания

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дом творчества, науки и технологий открыли в московском Пансионе воспитанниц Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, военные строители сохранили исторический облик здания.

"В московском кадетском корпусе "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" открыли учебный корпус дополнительного образования - Дом творчества, науки и технологий. Этот четырехэтажный учебный корпус является частью известного исторического комплекса Николаевских казарм, возведенного зодчим Николаем Струковым в 1898-1899 годах по проекту академика архитектуры Сергея Соловьева", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "в ходе реконструкции специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России бережно сохранили исторический облик здания, восстановив его утраченные элементы по старинным эскизам и чертежам, а также создали условия для комфортного обучения девушек-воспитанниц".

В торжественной церемонии открытия учебного корпуса принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Он ознакомился с учебными аудиториями, классами, лабораториями и мастерскими, оценил технические возможности нового учебного корпуса. Горемыкину доложили, что на новых учебных площадях смогут заниматься более 200 воспитанниц.

Для эстетического воспитания девушек обустроены театральная, вокальная и хоровая студии, студия мягкой игрушки, джазовый класс, шахматный клуб, фото- и телестудии, танцевальные залы. Также здесь развернуты лаборатории экспериментальной физики, электроники, мехатроники, промышленной робототехники, классы 3D-моделирования, мастерская-цех для обработки материалов.

В преддверии Дня учителя заместитель министра обороны РФ поздравил и наградил педагогов. За значительный личный вклад в обучение и воспитание обучающихся педагоги и воспитатели пансиона удостоены медалей Министерства обороны РФ "За достижения в области развития инновационных технологий" и "Памяти героев Отечества". Кроме того, за многолетний труд и заслуги в сфере воспитания детей и молодежи ряд сотрудников получили почетные звания и грамоты Российской Федерации.