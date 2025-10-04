Кабмин направил еще 10 млрд рублей на доплаты пенсионерам и инвалидам

Выплаты получат более 1,2 млн неработающих пенсионеров, доход которых сейчас ниже прожиточного минимума

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило из своего резервного фонда свыше 10 млрд рублей на доплаты пенсионерам в некоторых регионах и выплаты ухаживающим за инвалидами. О принятом на заседании кабмина накануне решении сообщает его пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, более 4,8 млрд рублей направят 19 регионам - Архангельской области, Бурятии, Вологодской области, Забайкальскому краю, Иркутской области, Камчатскому краю, Кабардино-Балкарии, Калининградской области, Коми, Красноярскому краю, Ленинградской, Московской и Магаданской областям, Приморскому краю, Санкт-Петербургу, Туве, Хабаровскому краю, Чукотке.

Всего выплаты получат более 1,2 млн неработающих пенсионеров, доход которых сейчас ниже прожиточного минимума. Дополнительные выплаты положены таким гражданам благодаря индексации социальных пенсий.

Кроме того, из резервного фонда правительства России выделено более 5,2 млрд рублей на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Как отмечается, в РФ выросло число получателей таких выплат: благодаря президентскому указу теперь средства получают не только родители, опекуны и попечители, но и те, кто, не работая, ухаживает за инвалидами.