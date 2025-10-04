В Армении оценили взаимодействие с Россией в правоохранительной сфере

Делегация из РФ прибыла в Ереван для участия в 10-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян на встрече с делегацией во главе с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Петром Городовым отметила высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армении, делегация прибыла в Ереван для участия в юбилейном 10-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

"Анна Вардапетян приветствовала своего российского коллегу в Генеральной прокуратуре Республики Армения и отметила высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран", - говорится в сообщении ведомства.

"Уверена, что принятые сегодня решения будут способствовать повышению эффективности совместной работы в рамках Совета. При создании Совета государства - участники СНГ осознавали, что коррупция представляет собой угрозу безопасности любого государства, придавали большое значение развитию сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией и стремились к его координации, понимая, что борьба с коррупцией требует совместных и эффективных механизмов и усилий. Поэтому председательство Генерального прокурора Республики Армения в Совете - это еще одна возможность для эффективного взаимодействия", - процитировали Вардапетян в генпрокуратуре Армении.

Как заметили в ведомстве, Городов поблагодарил Вардапетян за организацию юбилейного заседания Совета на высоком уровне, поздравив ее с вступлением в должность председателя совета и пожелав ей плодотворной работы.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

О Совете

Межгосударственный совет по противодействию коррупции создан на основании Соглашения "О формировании Межгосударственного совета по противодействию коррупции", подписанного главами шести государств - участников СНГ 25 октября 2013 года, является органом отраслевого сотрудничества СНГ и подотчетен Совету глав государств - участников СНГ.

Членами Совета являются генеральные прокуроры Армении, России, Беларуси и Киргизии, Комитет национальной безопасности Казахстана, директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана и директор Агентства по государственному финансовому контролю и противодействию коррупции Таджикистана.