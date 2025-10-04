В ДНР проведут геологоразведку подземных вод

Это необходимо для преодоления водной блокады в регионе

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Геологическую разведку месторождений подземных вод проведут по всей территории Донецкой Народной Республики для преодоления водной блокады, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Продолжаем работу по поиску альтернативных источников воды для жителей республики. <...> Проводить разведку запасов подземных вод нам помогает МЧС России: в республику уже направлена специальная техника, в том числе буровые установки. Геологоразведку сделаем по всей территории региона. Это одна из мер [для преодоления водной блокады]", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что в Амвросиевском муниципальном округе ДНР уже пробурили скважину для добычи подземных вод. "Сейчас специалисты ее промывают, а после оценят объем, который сможем получить", - добавил глава региона.

1 октября директор Института химической кинетики и горения Сибирского отделения РАН Андрей Онищук сообщил ТАСС, что ученые из института в ходе следующей экспедиции в Донецк займутся созданием гидрогеологической карты, которая позволит выявить зоны с наибольшими запасами подземных вод и поможет справиться с проблемой водоснабжения города.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют меры по выходу из водного кризиса.