На национальном чемпионате "Абилимпикс" столицу представят больше 150 москвичей

Среди участников - люди с инвалидностью и ОВЗ в категориях: "школьники", "студенты", "специалисты"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Свыше 150 граждан столицы стали победителями финала московского чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Абилимпикс-2025", они представят Москву на всероссийском этапе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Лучшим стал 151 москвич. Они представят столицу на национальном конкурсе. Среди победителей: Олег Коваленко - компетенция "Столярное дело"; Святослав Бабин - компетенция "Лазерные технологии"; Анастасия Подшивалова - компетенция "Инженерный дизайн CAD"; Сергей Кротов - компетенция "Оператор беспилотного летательного аппарата"; Олег Артемьев - компетенция "Сетевое и системное администрирование", - написал Собянин в своем канале в Max.

Мэр поздравил победителей с результатом и пожелал им профессионального роста, а также победы на национальном чемпионате, который начнется 30 октября. Он отметил, что в 2024 году более 650 граждан Москвы нашли работу во время проведения конкурса или сразу после его завершения.

Собянин добавил, что в этом году в финале московского чемпионата "Абилимпикс" приняли участие более 900 человек, в числе которых пять ветеранов СВО. Соревнования проходили по 65 профессиональным компетенциям.

Основной целью конкурса является мотивация к получению профессионального образования, содействие трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Среди участников - люди с инвалидностью и ОВЗ в категориях: "школьники", "студенты", "специалисты".

С момента старта чемпионата в 2015 году количество участников возросло с 254 до 150 тыс. человек, количество соревновательных компетенций - с 29 до 224, а число субъектов РФ, в которых они проводятся, - с 29 до 89 регионов.