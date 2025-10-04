На ярмарке Ставрополья приобрели порядка 25 тонн продукции

На мероприятии было представлено более 100 торговых павильонов

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 25 тонн продукции приобрели на самой масштабной ярмарке, которая прошла в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий полномочия главы Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов.

"Порядка 25 тонн продукции приобрели жители округа на ярмарке "Сельское раздолье", которую посетили более 9 000 человек", - сообщил Борзов.

Он также отметил, что на ярмарке было представлено более 100 торговых павильонов, где была продукция производителей Ставропольского края и соседних республик.

"Более 100 павильонов раскинулись на центральной площади села Кочубеевского, предлагая широкий ассортимент свежей и натуральной продукции. Местные фермеры, как всегда, в приоритете у покупателей. Не задерживались на прилавках живая и замороженная рыба, икра, мед и продукция пчеловодства, кондитерские изделия и выпечка, бахчевые культуры, овощи и фрукты, молочные продукты, мясные деликатесы, а также игрушки ручной работы", - отметил Борзов.