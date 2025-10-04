Названо главное достижение медиков в лечении бойцов СВО

Им стала системность, сообщил главный травматолог Минобороны РФ Владимир Хоминец

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Системность и четкое следование алгоритму эвакуации раненых выступают главным достижением медиков, лечащих бойцов СВО, сообщил ТАСС главный травматолог Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Владимир Хоминец.

"Я думаю, что в системности, прежде всего, есть понимание, что должны делать [медики на разных этапах помощи раненым], как выполнять хирургическую обработку огнестрельной и костно-мышечной раны, стабилизировать огнестрельный перелом и отправлять туда, где есть специалисты, которые будут оказывать высококвалифицированную помощь", - ответил Хоминец на вопрос о главных достижениях военной медицины за время СВО.

Он отметил помощь гражданских лечебных учреждений в спасении военнослужащих. "Это тоже нужно отметить. И они разгружают военные госпитали и занимаются лечением наших раненых", - заключил собеседник агентства.

Хоминец приехал в ДНР в составе группы специалистов Минобороны РФ, включая начальника ВМА Евгения Крюкова, главного офтальмолога МО Алексея Куликова, главного нейрохирурга Дмитрия Свистова и главного невролога Игоря Литвиненко. Они посетили медицинский отряд специального назначения (МОСН) академии, который с июня работает в республике, и провели ряд операций. Крюков вручил медикам МОСН государственные награды - медали "За спасение погибавших" и Луки Крымского.