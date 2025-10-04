Травматолог Хоминец: медики снизили число бойцов СВО с тяжелыми увечьями

Передовые этапы оказания помощи раненым бойцам усилены профильными специалистами, сообщил начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Усиление специалистами федеральных медцентров и совершенствование этапности помощи помогли снизить на десятки процентов число бойцов с тяжелыми увечьями после ранений по сравнению с началом СВО, сообщил ТАСС главный травматолог Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Владимир Хоминец.

"Изначально этот конфликт отличается от предыдущих характером повреждений, особенно костей и мягких тканей, которые сопровождаются обширными дефектами и сочетанным характером. Высокоэнергетические повреждения за счет энергии ствольной артиллерии и беспилотников, конечно, тяжелые повреждения. Но с момента начала СВО до сих пор уже характер войны немножко изменился: если в начале пациентов было достаточно много и с серьезным разрушением [костей и мягких тканей], то сейчас их стало немножко меньше, потому что изменилась этапность оказания медицинской помощи, усилены эти этапы специалистами из центральных лечебных учреждений. <…> Я думаю, что это где-то порядка десятков процентов снижение, несколько десятков (числа тяжелых увечий после ранения - прим. ТАСС)", - сказал Хоминец.

Он добавил, что при травмах опорно-двигательной системы медики стабилизируют кости аппаратами внешней фиксации, разработанными в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. Передовые этапы оказания помощи раненым бойцам усилены профильными специалистами. "Эти этапы, особенно передовой этап, где есть передвижная медицинская группа, она усилена военным травматологом и сосудистым хирургом", - отметил собеседник агентства.

По его словам, задействование профильных специалистов на этих этапах особенно важно, потому что скорость эвакуации с фронта в центры высокотехнологичной помощи снижена из-за закрытого неба. "Тем и хорошо, что мы приезжаем сюда и оказываем ту помощь, которая должна быть практически в центральных лечебных учреждениях", - заключил медик.

Хоминец приехал в ДНР в составе группы специалистов Минобороны РФ, включая начальника ВМА Евгения Крюкова, главного офтальмолога МО Алексея Куликова, главного нейрохирурга Дмитрия Свистова и главного невролога Игоря Литвиненко. Они посетили медицинский отряд специального назначения (МОСН) академии, который с июня работает в республике, и провели ряд операций. Крюков вручил медикам МОСН государственные награды - медали "За спасение погибавших" и Луки Крымского.