На Замоскворецкую и Троицкую линии метро выйдут свыше 700 вагонов "Москва-2026"

В дальнейшем новые вагоны смогут выйти на другие ветки московского метро

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о закупке более 700 вагонов "Москва-2026" в 2026-2027 годах, их будут использовать на Замоскворецкой и Троицкой линии столичного метро. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Современный подвижной состав будет обслуживаться по контракту жизненного цикла. Согласно ему в течение 30 лет компания-производитель полностью отвечает за техническое состояние вагонов и их готовность к выходу на линию. В настоящее время по такому принципу обслуживают порядка 70 процентов всех вагонов московского метро", - отмечается на сайте.

Там отметили, что в дальнейшем новые вагоны смогут выйти на другие ветки столичного метро.

Новые вагоны "Москва-2026" оснастят автоматически приглушающими свет при въезде на станцию фарами, а также в них обновят цвет интерьера. К тому же планируется протестировать прозрачные мониторы WayRay, встроенные в боковое стекло.