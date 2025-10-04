В Москве разработали сверхмощные зарядные станции для электромобилей

Их мощность составляет 342 кВт

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Столичная компания "Парус электро" разработала и запустила быстрые зарядные станции для электромобилей, мощность которых составляет 342 кВт. Некоторые из них уже установлены на федеральных трассах московского региона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Якорный резидент технопарка "Связь инжиниринг" и участник московского кластера электромобилестроения, который создан на базе ОЭЗ "Технополис Москва", компания "Парус электро" разработала и запустила в производство зарядную станцию мощностью 342 кВт. Первые такие станции установлены на федеральных трассах нашего региона. Благодаря им жители, выезжая за город, смогут быстро подзарядиться на трассе", - написал мэр в своем канале в Max.

Как отметил Собянин, зарядка современных электромобилей составит от 10 до 15 минут. От одной зарядной станции, площадь которой составляет 1 кв. м, можно заряжать до пяти автомобилей одновременно. Станция подходит для большинства моделей электромобилей.

Собянин подчеркнул, что разработка является важным шагом в развитии экологичного транспорта и улучшении соответствующей инфраструктуры в городе.